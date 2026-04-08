Передавав координати ППО ворогу: на Сумщині засудили священника УПЦ МП

У Сумській області суд визнав винним священнослужителя Української православної церкви московського патріархату у співпраці з ворогом. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі за передачу інформації про українські військові об’єкти.

П’ять років тюрми за співпрацю з окупантами – суд виніс вирок у справі про держзраду священнику МП

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Офіс генерального прокурора.

Що встановило слідство

За даними Офісу генерального прокурора, 41-річний протоієрей передавав ворогу координати підрозділів ЗСУ та систем протиповітряної оборони у Шостці та районі.

Особливу увагу він приділяв саме ППО – об’єктам, які забезпечують захист регіону від російських атак.

Інформацію він збирав не самостійно – розпитував місцевих жителів про розташування військових та техніки, після чого передавав ці дані через месенджер. У повідомленнях вказувалися конкретні адреси та деталі.

Затримання і докази

Правоохоронці затримали чоловіка ще у вересні 2025 року. Відтоді він перебував під вартою.

Під час обшуків у нього вилучили:

– смартфон із доказами передачі інформації;

– прокремлівську літературу, що підтверджує його ідеологічні погляди.

Ці матеріали стали ключовими доказами у справі.

У суді священнослужитель повністю визнав свою провину та заявив про каяття.

Він пояснив свої дії тим, що нібито намагався “захистити односельців”. За його словами, співрозмовник обіцяв, що російські війська не обстрілюватимуть населений пункт в обмін на інформацію.

Втім, як зазначили в прокуратурі, попри ці “домовленості” окупанти неодноразово атакували селище, що спростовує будь-які подібні виправдання.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про розміщення українських військових та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Ця справа стала ще одним прикладом того, як ворог намагається використовувати цивільних та релігійних діячів для збору критично важливої інформації.

