Передавал координаты ПВО врагу: в Сумской области осудили священника УПЦ МП

Проніна Анна
В Сумской области суд признал виновным священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата в сотрудничестве с врагом. Он приговорен к пяти годам лишения свободы за передачу информации об украинских военных объектах.
Пять лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами – суд вынес приговор по делу о госизмене священнику МП
Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным Офиса генерального прокурора, 41-летний протоиерей передавал врагу координаты подразделений ВСУ и систем противовоздушной обороны в Шостке и районе .
Особое внимание он уделял именно ПВО – объектам, обеспечивающим защиту региона от российских атак.
Информацию он собирал не самостоятельно – расспрашивал местных жителей о расположении военных и техники , после чего передавал эти данные через мессенджер. В сообщениях указывались конкретные адреса и подробности.
Правоохранители задержали мужчину еще в сентябре 2025 года. С тех пор он был под стражей.
Во время обысков у него изъяли:
– смартфон с доказательствами передачи информации;
– прокремлевскую литературу , подтверждающую его идеологические взгляды.
Эти материалы явились ключевыми доказательствами по делу.
В суде священнослужитель полностью признал свою вину и заявил о раскаянии .
Он объяснил свои действия тем, что якобы пытался "защитить односельчан". По его словам, собеседник обещал, что российские войска не будут обстреливать населенный пункт в обмен на информацию.
Впрочем, как отметили в прокуратуре, несмотря на эти "договоренности" кафиры неоднократно атаковали поселок , опровергающий любые подобные оправдания.
Суд признал мужчину виновным в распространении информации о размещении украинских военных и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы .
Это дело стало еще одним примером того, как враг пытается использовать гражданских и религиозных деятелей для сбора критически важной информации.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменится мобилизация и кто будет выполнять полномочия ТЦК.