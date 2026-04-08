Передавал координаты ПВО врагу: в Сумской области осудили священника УПЦ МП
Передавал координаты ПВО врагу: в Сумской области осудили священника УПЦ МП

Пять лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами – суд вынес приговор по делу о госизмене.

8 апреля 2026, 15:59
Проніна Анна

В Сумской области суд признал виновным священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата в сотрудничестве с врагом. Он приговорен к пяти годам лишения свободы за передачу информации об украинских военных объектах.

Передавал координаты ПВО врагу: в Сумской области осудили священника УПЦ МП

Пять лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами – суд вынес приговор по делу о госизмене священнику МП

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Что установило следствие

По данным Офиса генерального прокурора, 41-летний протоиерей передавал врагу координаты подразделений ВСУ и систем противовоздушной обороны в Шостке и районе .

Особое внимание он уделял именно ПВО – объектам, обеспечивающим защиту региона от российских атак.

Информацию он собирал не самостоятельно – расспрашивал местных жителей о расположении военных и техники , после чего передавал эти данные через мессенджер. В сообщениях указывались конкретные адреса и подробности.

Задержание и доказательства

Правоохранители задержали мужчину еще в сентябре 2025 года. С тех пор он был под стражей.

Во время обысков у него изъяли:
– смартфон с доказательствами передачи информации;
прокремлевскую литературу , подтверждающую его идеологические взгляды.

Эти материалы явились ключевыми доказательствами по делу.

В суде священнослужитель полностью признал свою вину и заявил о раскаянии .

Он объяснил свои действия тем, что якобы пытался "защитить односельчан". По его словам, собеседник обещал, что российские войска не будут обстреливать населенный пункт в обмен на информацию.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, несмотря на эти "договоренности" кафиры неоднократно атаковали поселок , опровергающий любые подобные оправдания.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в распространении информации о размещении украинских военных и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы .

Это дело стало еще одним примером того, как враг пытается использовать гражданских и религиозных деятелей для сбора критически важной информации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменится мобилизация и кто будет выполнять полномочия ТЦК.



