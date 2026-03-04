Пальне для армії з «накруткою»: на Житомирщині викрили схему на понад 8 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили масштабні зловживання під час закупівлі пального для потреб військових частин на Житомирщині. За даними слідства, через неправомірні дії посадовця держава втратила майже 8,3 мільйона гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Майже 8,3 млн грн збитків: поліція викрила зловживання під час закупівлі пального для армії на Житомирщині

Слідчі встановили, що до схеми може бути причетний 63-річний керівник підрозділу, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення військових частин. Наразі йому вже повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

За інформацією правоохоронців, упродовж 2024–2025 років посадовець погоджував укладення низки договорів та додаткових угод на постачання пального. Після цього він доручав підлеглим проводити оплату за відповідну продукцію. Саме на цьому етапі, за даними слідства, і було реалізовано схему, яка призвела до значних фінансових втрат для держави.

У період воєнного стану операції з постачання пального для потреб військових підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. Це спеціальна норма, запроваджена для того, щоб забезпечити армію необхідними ресурсами без додаткового фінансового навантаження на державний бюджет.

Втім, як з’ясували слідчі, до вартості пального незаконно включили податок у розмірі 20 відсотків. У результаті ціна продукції була суттєво завищена, а суми платежів, які здійснювалися з державного бюджету, виявилися значно більшими, ніж мали бути.

За підрахунками правоохоронців, через такі дії з державного бюджету безпідставно перерахували майже 8 275 000 гривень. Ці кошти фактично стали збитками для держави.

Наразі слідчі продовжують досудове розслідування та перевіряють усі обставини справи. Правоохоронці також встановлюють можливих інших учасників схеми та перевіряють укладені договори на постачання пального.

Якщо провину посадовця буде доведено у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Читайте також в "Коментарях", у яких ситуаціях роботодавець може припинити трудові відносини з працівником, який був призваний на військову службу під час мобілізації.