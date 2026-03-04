Горючее для армии с «накруткой»: на Житомирщине разоблачили схему более чем на 8 миллионов гривен

Правоохранители разоблачили масштабные злоупотребления во время закупки горючего для нужд военных частей в Житомирской области. По данным следствия, из-за неправомерных действий чиновника государство потеряло почти 8,3 миллиона гривен бюджетных средств . Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Почти 8,3 млн грн убытков: полиция разоблачила злоупотребления во время закупки горючего для армии в Житомирской области

Следователи установили, что к схеме может быть причастен 63-летний руководитель подразделения, отвечавший за материально-техническое обеспечение воинских частей . Пока ему уже сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

По информации правоохранителей, на протяжении 2024-2025 годов чиновник согласовал заключение ряда договоров и дополнительных соглашений на поставку горючего . После этого он поручал подчиненным производить оплату за соответствующую продукцию. Именно на этом этапе, по данным следствия, и была реализована схема, приведшая к значительным финансовым потерям для государства.

В период военного положения операции по снабжению горючего для нужд военных подлежат налогообложению по нулевой ставке . Это специальная норма, введенная для обеспечения армии необходимыми ресурсами без дополнительной финансовой нагрузки на государственный бюджет.

Однако, как выяснили следователи, в стоимость горючего незаконно включили налог в размере 20 процентов . В результате цена продукции была существенно завышена, а суммы платежей, которые осуществлялись из государственного бюджета, оказались значительно больше, чем должны быть.

По подсчетам правоохранителей, из-за таких действий из государственного бюджета безосновательно перечислили почти 8 275 000 гривен . Эти средства фактически стали убытками для государства.

Следователи продолжают досудебное расследование и проверяют все обстоятельства дела. Правоохранители также устанавливают возможные другие участники схемы и проверяют заключенные договоры на поставку горючего.

Если вина должностного лица будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет .

