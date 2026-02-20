П’ять років за відмову стати кухарем у ТЦК: суд виніс вирок Свідку Єгови у Львівській області

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав громадянина винним у самовільному залишенні місця військової служби та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 17 лютого.

На 5 років ув’язнили Свідка Єгови, який залишив службу після призначення кухарем у ТЦК

За матеріалами справи, у лютому 2025 року 47-річного чоловіка мобілізували та призначили кухарем у районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Уже через тиждень після початку служби він залишив місце служби та з’явився до Державного бюро розслідувань лише в червні.

У суді обвинувачений пояснив, що понад 10 років працював на заводі "Леоні". У 2024 році його разом з іншими працівниками доставили до РТЦК. Він одразу повідомив, що є Свідком Єгови, та подав заяву про проходження альтернативної служби, відмовившись їхати до військової частини. Тоді його відпустили, а кримінальне провадження за ухилення від служби згодом закрили.

Надалі, за словами чоловіка, його ще двічі намагалися направити до військових частин поблизу Львова, у Моршині та в Чернігівській області. Зрештою його повернули до місцевого ТЦК і визначили кухарем у їдальні. Він зазначив, що їжа була готова, тому він допомагав розвантажувати продукти та підтримувати порядок. Начальник ТЦК вимагав одягнути військову форму, однак обвинувачений відмовився. Під час поїздки з керівником до банку він вийшов із автомобіля та залишив службу.

У суді чоловік заявив, що перебування на посаді кухаря у ТЦК означає для нього статус військовослужбовця та обов’язок виконувати накази, що, на його переконання, суперечить його релігійним поглядам.

Начальник ТЦК пояснив у суді, що обов’язки кухаря передбачали отримання продуктів, приготування сніданку та підтримання чистоти на кухні. За його словами, єдиним "знаряддям" кухаря був кухонний ніж для нарізання продуктів, а до заходів бойової підготовки чи роботи зі зброєю чоловіка не залучали. Військову форму на нього отримали, але він її не носив.

Службова характеристика засвідчила, що за тиждень служби солдат зарекомендував себе негативно, відмовився приймати присягу на вірність Україні та ставився до обов’язків халатно.

Довідки релігійної організації Релігійного Центру Свідків Єгови в Україні підтвердили, що підсудний із 2002 року є присвяченим охрещеним служителем, а з 2010 року – священнослужителем. У суді також допитали члена громади, який підтвердив його активну участь у релігійній діяльності.

Ухвалюючи вирок, суд послався на правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої законодавство чітко розмежовує строкову службу та службу за призовом під час мобілізації. Можливість альтернативної служби передбачена лише для строковиків, тоді як у разі мобілізації під час воєнного стану такої опції закон не містить.

Суд наголосив, що жодні релігійні переконання не звільняють громадянина України від конституційного обов’язку захисту територіальної цілісності та суверенітету держави. Водночас у рішенні зазначено, що мобілізація не означає автоматичне залучення до використання зброї – військовослужбовці можуть виконувати допоміжні або господарські функції.

У підсумку суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

