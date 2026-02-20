Пять лет за отказ стать поваром в ТЦК: суд вынес приговор Свидетелю Иеговы во Львовской области

Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал гражданина виновным в самовольном уходе с места военной службы и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 17 февраля.

На 5 лет был заключен Свидетель Иеговы, который оставил службу после назначения поваром в ТЦК

По материалам дела, в феврале 2025 года 47-летний мужчина был мобилизован и назначен поваром в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Уже через неделю после начала службы он покинул место службы и явился в Государственное бюро расследований только в июне.

В суде обвиняемый пояснил, что более 10 лет работал на заводе "Леони". В 2024 году его вместе с другими работниками доставили в РТЦК. Он сразу сообщил, что Свидетель Иеговы, и подал заявление о прохождении альтернативной службы, отказавшись ехать в воинскую часть. Тогда его отпустили, а уголовное производство по уклонению от службы впоследствии закрыли.

В дальнейшем, по словам мужчины, его еще дважды пытались направить в военные части близ Львова, в Моршине и в Черниговской области. В конце концов, его вернули в местный ТЦК и определили поваром в столовой. Он отметил, что еда была готова, поэтому помогал разгружать продукты и поддерживать порядок. Начальник ТЦК требовал одеть военную форму, однако обвиняемый отказался. Во время поездки с руководителем в банк он вышел из автомобиля и покинул службу.

В суде мужчина заявил, что пребывание в должности повара в ТЦК означает для него статус военнослужащего и обязанность выполнять приказы, что, по его убеждению, противоречит религиозным взглядам.

Начальник ТЦК объяснил в суде, что обязанности повара предполагали получение продуктов, приготовление завтрака и поддержание чистоты на кухне. По его словам, единственным "орудием" повара был кухонный нож для нарезки продуктов , а к мерам боевой подготовки или работе с оружием мужчина не привлекался. Военную форму на него получили, но он ее не носил.

Служебная характеристика показала, что через неделю службы солдат зарекомендовал себя негативно, отказался принимать присягу на верность Украине и относился к обязанностям халатно.

Справки религиозной организации Религиозного Центра Свидетелей Иеговы в Украине подтвердили, что подсудимый с 2002 года посвящен крестным служителем, а с 2010 года — священнослужителем. В суде также допросили члена общины, подтвердившего его активное участие в религиозной деятельности.

Принимая приговор, суд сослался на правовую позицию Верховного Суда , согласно которой законодательство четко разграничивает срочную службу и службу по призыву во время мобилизации. Возможность альтернативной службы предусмотрена только для срочников , тогда как в случае мобилизации во время военного положения такой опции закон не содержит.

Суд подчеркнул, что никакие религиозные убеждения не освобождают гражданина Украины от конституционной обязанности защиты территориальной целостности и суверенитета государства. В то же время, в решении указано, что мобилизация не означает автоматического привлечения к использованию оружия – военнослужащие могут выполнять вспомогательные или хозяйственные функции.

В итоге суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Читайте также в "Комментариях", произошла ли попытка убийства Залужного.