Головна Новини Суспільство Кримінал Отака «російська еліта» та "герої СВО": гвалтівник, викрадач дітей і вбивця багатодітної матері отримав довічне
commentss НОВИНИ Всі новини

Отака «російська еліта» та "герої СВО": гвалтівник, викрадач дітей і вбивця багатодітної матері отримав довічне

У РФ до довічного ув’язнення засудили контрактника з маргінальної сім'ї, який пішов на війну замість колонії й скоїв один із найжорстокіших злочинів за час повномасштабної війни.

25 грудня 2025, 13:03
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії до довічного позбавлення волі засудили військовослужбовця Дмитрія Стенькіна, який розстріляв багатодітну матір у її власному домі та намагався викрасти її малолітніх дочок. Вирок 18 грудня ухвалив 2-й Західний окружний військовий суд.

Отака «російська еліта» та "герої СВО": гвалтівник, викрадач дітей і вбивця багатодітної матері отримав довічне

Російський військовий із кримінальним минулим розстріляв жінку, намагався викрасти її дітей і тепер сяде за ґрати до кінця життя

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема Astra. Суд визнав Стенькіна винним одразу за кількома тяжкими статтями, серед яких — убивство з особливою жорстокістю, незаконне проникнення до житла з насильством і спроба викрадення дітей.

За матеріалами справи, в ніч на 30 квітня 2025 року російський військовий увірвався до будинку родини Ларіних у селі Гір’ї Курської області, представившись перевіряльником документів. Після цього він відкрив вогонь. На місці загинула 41-річна Олеся Ларіна, її чоловік отримав тяжкі поранення й потрапив до реанімації.

У будинку також перебували дві доньки загиблої — 6 і 10 років. За даними Astra, після вбивства Стенькін посадив дівчат у свій автомобіль і намагався вивезти їх, однак був зупинений військовими медиками, яких викликали очевидці.

Суд призначив Стенькіну довічне позбавлення волі: перші вісім років він проведе у тюрмі, після чого буде переведений до колонії особливого режиму.

Журналісти з’ясували, що Дмитрій Стенькін — уродженець Астрахані з багатим кримінальним минулим. У 2017 році його засудили до 4,5 років колонії за зґвалтування, у 2024-му — за напад на поліцейського, а на початку 2025 року додали ще п’ять місяців за ухилення від адміністративного нагляду. Після цього він, імовірно, й пішов на війну, щоб уникнути чергового строку.

В одному з вироків зазначалося, що у Стенькіна діагностували алкогольну залежність та органічний розлад особистості.

Окрему увагу російські журналісти звертають і на сімейне тло засудженого. Старший брат Стенькіна, Юрій, ще у 2011 році отримав сім років суворого режиму за вбивство власної матері під час п’яної сварки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що ФСБ вбила українця в Тюмені. 



