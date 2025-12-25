Такая «русская элита» и "герои СВО": насильник, похититель детей и убийца многодетной матери получил пожизненное

В России к пожизненному лишению свободы приговорили военнослужащего Дмитрия Стенькина, который расстрелял многодетную мать в ее собственном доме и пытался похитить ее малолетних дочерей. Приговор 18 декабря вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Российский военный с криминальным прошлым расстрелял женщину, пытался похитить ее детей и теперь сядет за решетку до конца жизни

Об этом сообщают российские СМИ, в том числе Astra. Суд признал Стенькина виновным сразу по нескольким тяжким статьям, среди которых — убийство с особой жестокостью, незаконное проникновение в жилище с насилием и попытка похищения детей.

По материалам дела, в ночь на 30 апреля 2025 года российский военный ворвался в дом семьи Лариных в селе Горьи Курской области, представившись проверяющим документов. После этого он открыл огонь. На месте погибла 41-летняя Олеся Ларина, ее муж получил тяжелые ранения и попал в реанимацию.

В доме также находились две дочери погибшей – 6 и 10 лет. По данным Astra, после убийства Стенькин посадил девушек в свой автомобиль и пытался вывезти их, однако был остановлен военными медиками, вызванными очевидцами.

Суд назначил Стенькину пожизненное лишение свободы: первые восемь лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима.

Журналисты выяснили, что Дмитрий Стенькин – уроженец Астрахани с богатым криминальным прошлым. В 2017 году его приговорили к 4,5 годам колонии за изнасилование, в 2024-м — за нападение на полицейского, а в начале 2025 года прибавили еще пять месяцев за уклонение от административного надзора. После этого он, вероятно, и пошел на войну во избежание очередного срока.

В одном из приговоров отмечалось, что у Стенькина диагностировали алкогольную зависимость и органическое расстройство личности.

Особое внимание российские журналисты обращают и на семейный фон осужденного. Старший брат Стенькина Юрий еще в 2011 году получил семь лет строгого режима за убийство собственной матери во время пьяной ссоры.

