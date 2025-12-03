«Обряд зцілення» за 10 років тюрми: киян пограбувала «цілителька» просто на вулиці

У самому центрі Києва затримали неординарну шахрайку, яка вдавала з себе "цілительку" та обчищала довірливих перехожих просто на вулиці. Про це повідомляє Поліція Києва.

Псевдоцілителька, яка замість «обрядів» проводила грабежі, тепер сама чекає вироку.

Схема виглядала майже невинно: 48-річна жінка підходила до людей і просила гроші "на допомогу" або ж розповідала про нібито страшні хвороби у їхніх близьких. В обмін вона пропонувала провести обряд очищення або зцілення. Насправді ж — миттєво хапала гроші й тікала.

Так, у першому випадку вона підійшла до жінки з проханням дати 100 гривень. Але коли та відкрила гаманець, "цілителька" вихопила звідти 6 000 грн і почала плести нісенітниці про "обряд".

В іншому епізоді жертвою став чоловік, якому зловмисниця почала наполегливо розповідати про "серйозну небезпеку" для його родини. За 4 000 грн вона пообіцяла все виправити. Гроші взяла — і зникла. Але ненадовго.

Жінку затримали оперативники Шевченківського управління поліції. Як виявилося, вона — неодноразово судима, а ці два злочини скоїла в жовтні та листопаді. Цього разу втекти не вдалося: її затримали під час чергової спроби ошукати перехожого.

Правоохоронці вилучили викрадені кошти, а саму порушницю затримали відповідно до статті 208 КПК України. Їй інкримінують ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 ККУ – грабіж і замах на грабіж під час воєнного стану.

Обвинувальний акт уже передано до суду. Жінці загрожує до десяти років тюрми.

