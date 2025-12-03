Суд виніс вирок Азарову: скільки років експрем’єр має провести за ґратами

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова, який зараз переховується в Росії.

Микола Азаров. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення за доказовою базою Служби безпеки ухвалив Печерський суд столиці.

За даними слідства, нині, переховуючись за межами України, експрем’єр продовжує активно співпрацювати з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах ворога.

"Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах московських пропагандистів. Під час виступів фігурант виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію частини України і розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі", — повідомили в СБУ.

Для поширення ворожої пропаганди Азаров активно використовує Telegram та YouYube-канали, а також свої сторінки в інших соцмережах. Адмініструє інформаційні ресурси експрем’єра та готує антиукраїнські публікації його помічниця, яка колись працювала в одній з райадміністрацій Києва.

"Вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів. Перед відправленням йому "тез" для виступів та публікацією дописів фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до москви і працює на Азарова", — зазначили у спецслужбі.

Помічниці суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Загалом суд визнав Азарова винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою.

Колишньому прем’єру також інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, агресії РФ проти України.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров продовжує намагатися здобути нові титули та посади в Росії. Він, зокрема, вирішив балотуватися на посаду академіка Російської академії наук, обравши напрямок "гірські науки".

Азаров разом з іншими зрадниками створив в Росії так званий "клуб народної єдності", члени якого відкрито підтримують знищення українців та військову агресію Росії.