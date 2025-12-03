Суд вынес приговор Азарову: сколько лет экспремьер должен провести за решеткой

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сейчас скрывается в России.

Николай Азаров. Фото: из открытых источников

Такое решение по доказательной базе Службы безопасности принял Печерский суд столицы.

По данным следствия, ныне, скрываясь за пределами Украины, экс-премьер продолжает активно сотрудничать с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах врага.

"Азаров регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах московских пропагандистов. Во время выступлений фигурант оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве", — сообщили в СБУ.

Для распространения вражеской пропаганды Азаров активно использует Telegram и YouYube каналы, а также свои страницы в других соцсетях. Администрирует информационные ресурсы экс-премьера и готовит антиукраинские публикации его помощница, когда-то работавшая в одной из райадминистраций Киева.

"Она дистанционно договаривалась с представителями российских медиа о времени и тематике участия Азарова в прямых эфирах или записи комментариев. Перед отправкой ему "тезисов" для выступлений и публикацией сообщений фигурантка согласовывала материалы с бывшим коллегой по госучреждению, которая выехала в Москву и работает на Азарова", — отметили в спецслужбе.

Помощнице суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с конфискацией имущества.

В целом суд признал Азарова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору.

Бывшему премьеру также инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывание, агрессию РФ против Украины.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", бывший премьер-министр Украины Николай Азаров продолжает пытаться получить новые титулы и должности в России. Он, в частности, решил баллотироваться на должность академика Российской академии наук, избрав направление "горные науки".

Азаров вместе с другими изменниками создал в России так называемый "клуб народного единства", члены которого открыто поддерживают уничтожение украинцев и военную агрессию России.