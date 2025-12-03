«Обряд исцеления» за 10 лет тюрьмы: киевлян ограбила «целительница» прямо на улице

В самом центре Киева задержали неординарную мошенницу, которая притворялась "целительницей" и очищала доверчивых прохожих прямо на улице. Об этом сообщает полиция Киева.

Мошенница-целительница, вместо ритуалов проводившая грабежи, теперь сама ждет приговора.

Схема выглядела почти невинно: 48-летняя женщина подходила к людям и просила деньги "на помощь" или рассказывала о якобы страшных болезнях у их близких. В обмен она предлагала провести обряд очищения или исцеления. На самом же деле мгновенно хватало деньги и убегало.

Да, в первом случае она подошла к женщине с просьбой дать 100 гривен. Но когда та открыла кошелек, "целительница" выхватила оттуда 6 000 грн и принялась плести чепуху об "обряде".

В другом эпизоде жертвой стал мужчина, которому злоумышленница начала упорно рассказывать о "серьезной опасности" для его семьи. За 4000 грн она пообещала все исправить. Деньги взяла и исчезла. Но ненадолго.

Женщина была задержана оперативниками Шевченковского управления полиции. Как оказалось, она неоднократно судима, а эти два преступления совершила в октябре и ноябре. На этот раз убежать не удалось: ее задержали во время очередной попытки обмануть прохожего.

Правоохранители изъяли украденные средства, а саму нарушительницу задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Ей инкриминируют ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 УК – грабеж и покушение на грабеж во время военного положения.

Обвинительный акт уже передан в суд. Женщине грозит до десяти лет тюрьмы.

