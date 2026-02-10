Нічна різанина у приміщенні колишньої школи: що відомо про масове вбивство на Рівненщині

Кривава трагедія сталася вночі у селі Судобичі Дубенського району. У приміщенні колишньої школи, де тимчасово проживали внутрішньо переміщені особи, загинули п’ятеро людей. За попередньою інформацією, між мешканцями спалахнув побутовий конфлікт, який завершився масовим убивством. Про це повідомляє Прокуратура в Рівненській області.

У жорстокій сутичці на Рівненщині вбили п’ятьох людей — трагедія сколихнула цілу громаду

У будівлі виявили тіла трьох жінок та двох чоловіків віком від 56 до 81 року. Усі вони були переселенцями, які раніше проживали в Донецькій та Кіровоградській областях і знайшли прихисток на Рівненщині після початку повномасштабної війни. Ознаки насильницької смерті не залишали сумнівів — люди загинули від численних ударів.

За наявними даними, до злочину може бути причетний 72-річний чоловік, який мешкав поруч і також переїхав із Донецької області. Під час конфлікту він, імовірно, використав сокиру та молоток, завдаючи смертельних ударів своїм сусідам. Обставини сварки та те, що саме стало її причиною, наразі з’ясовуються.

Місцеві жителі шоковані тим, що сталося. Село, яке раніше жило спокійним життям, за одну ніч опинилося в центрі однієї з найрезонансніших кримінальних подій регіону. Люди кажуть, що конфлікти між мешканцями траплялися, але ніхто не міг уявити, що вони завершаться такою жорстокою розправою.

Трагедія ще раз оголила проблему психологічної напруги, з якою стикаються люди, змушені жити разом у тимчасових умовах, часто переживши втрату дому, близьких і звичного життя. Фахівці наголошують: такі ситуації потребують не лише контролю, а й системної підтримки та роботи з людьми, які перебувають у стані хронічного стресу.

За фактом убивства кількох осіб відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного затримано, на місці працювали слідчі та прокурори, які встановлюють усі деталі й мотиви злочину.

