Ночная резня в помещении бывшей школы: что известно о массовом убийстве на Ровенщине

Кровавая трагедия произошла ночью в селе Судобичи Дубенского района. В помещении бывшей школы, где временно проживали внутренне перемещенные лица, погибли пять человек . По предварительной информации, между жителями вспыхнул бытовой конфликт, завершившийся массовым убийством. Об этом сообщает Прокуратура в Ровенской области.

В жестокой схватке на Ровенщине убили пятерых человек — трагедия всколыхнула общество

В здании обнаружили тела трех женщин и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года . Все они были переселенцами, которые раньше проживали в Донецкой и Кировоградской областях и нашли убежище в Ровенской области после начала полномасштабной войны. Признаки насильственной смерти не оставляли сомнений – люди погибли от многочисленных ударов.

По имеющимся данным, к преступлению может быть причастен 72-летний мужчина , проживавший рядом и также переехавший из Донецкой области. Во время конфликта он, вероятно, использовал топор и молоток , нанося смертельные удары своим соседям. Обстоятельства ссоры и то, что именно послужило ее причиной, выясняются.

Местные жители шокированы произошедшим. Село, ранее жившее спокойной жизнью, за одну ночь оказалось в центре одного из самых резонансных криминальных событий региона. Люди говорят, что конфликты между жителями случались, но никто не мог представить, что они завершатся столь жестокой расправой .

Трагедия еще раз обнажила проблему психологического напряжения, с которой сталкиваются люди, вынужденные жить вместе во временных условиях, часто пережив потерю дома, близких и привычной жизни. Специалисты отмечают: такие ситуации нуждаются не только в контроле, но и в системной поддержке и работе с людьми, которые находятся в состоянии хронического стресса.

По факту убийства нескольких лиц возбуждено уголовное производство. Подозреваемый задержан, на месте работали следователи и прокуроры, устанавливающие все детали и мотивы преступления.

Читайте также в "Комментариях", что в Ровно приговорили уроженца Казахстана к пожизненному заключению за изнасилование и убийство молодой женщины.