Неочікуваний поворот: шпигунка у формі касира

Служба безпеки України викрила агентку фсб, яка працювала у державному банку в Одесі та зливала ворогу персональні дані українських військових.

Шпигунка касир сдавала данні військових

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром. До поля зору фсб вона потрапила через антиукраїнські коментарі, які залишала у проросійських Telegram-каналах.







Отримавши завдання від кураторів, жінка збирала інформацію про клієнтів-військових — під час касових операцій звертала увагу на відвідувачів у формі або з пораненнями, після чого повідомляла про них фсб.

Крім цього, у вільний час вона фотографувала місця дислокації українських підрозділів у місті та на його околицях. За інформацією СБУ, отримані дані окупанти планували використати для терактів, інформаційних диверсій та вербування українських захисників.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її дії та затримали. Їй уже повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводить СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

