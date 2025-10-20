Митрополит благословляв війну: що йому загрожує

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора оголосили підозру громадянину росії — митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (у миру Леоніду Покровському). Його звинувачують у публічному виправданні збройної агресії рф проти України.

Митрополит отримав підозру

За даними слідства, Покровський очолює синодальний відділ російської православної церкви, який відповідає за роботу з армією та силовими структурами рф. Цей підрозділ фактично виконує роль ідеологічного мосту між церквою, Кремлем і військом, поширюючи меседжі, що підтримують агресію проти України.

Слідчі встановили, що Покровський діяв у змові з патріархом Кирилом та іншими представниками РПЦ, допомагаючи підпорядковувати українські єпархії Москві. Крім того, він організував систему інформаційного впливу на мешканців тимчасово окупованих територій, поширюючи тези про "єдність із росією" та "спільну віру".

1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив напад рф на Україну, називаючи війну "священною місією". Наступного дня ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі його єпархії під назвою "Звернення глави Ставропольської митрополії".

Згодом, у липні 2023 року, Покровський у коментарі державному агентству "РИА Новости" повторив пропагандистські тези Кремля — про "справедливу війну" та "героїчних визволителів". Його висловлювання активно поширювали російські медіа, перетворюючи церковну кафедру на інструмент політичної пропаганди.

Слідство вважає, що такими діями він сприяв ворогу у підриві українського суверенітету, виправдовував окупацію та маніпулював вірою задля виправдання злочинів росії.

У СБУ наголошують: виправдання війни не має нічого спільного з вірою, а слово, сказане від імені церкви, може стати зброєю в руках агресора.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

