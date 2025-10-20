Митрополит благословлял войну: что ему грозит

Рубрики
Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора объявили подозрение гражданину России — митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу (в миру Леониду Покровскому). Его обвиняют в публичном оправдании вооруженной агрессии России против Украины.
Митрополит получил подозрение
По данным следствия, Покровский возглавляет синодальный отдел русской православной церкви, отвечающий за работу с армией и силовыми структурами России. Это подразделение фактически выполняет роль идеологического моста между церковью, Кремлем и войском, распространяя месседжи, поддерживающие агрессию против Украины.
Следователи установили, что Покровский действовал в сговоре с патриархом Кириллом и другими представителями РПЦ, помогая подчинять украинские епархии Москве. Кроме того, он организовал систему информационного влияния на жителей временно оккупированных территорий, распространяя тезисы о "единстве с россией" и "общей вере".
1 октября 2022 года митрополит Кирилл записал видеообращение, в котором открыто одобрил нападение России на Украину, называя войну "священной миссией". На следующий день ролик был опубликован на официальном YouTube-канале его епархии под названием "Обращение главы Ставропольской митрополии".
Впоследствии, в июле 2023 года, Покровский в комментарии государственному агентству "РИА Новости" повторил пропагандистские тезисы Кремля о "справедливой войне" и "героических освободителях". Его высказывания активно распространялись русскими медиа, превращая церковную кафедру в инструмент политической пропаганды.
Следствие считает, что такими действиями он способствовал врагу в подрыве украинского суверенитета, оправдывал оккупацию и манипулировал верой в оправдание преступлений России.
В СБУ отмечают, что оправдание войны не имеет ничего общего с верой, а слово, сказанное от имени церкви, может стать оружием в руках агрессора.
Досудебное расследование проводится Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.