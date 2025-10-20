Митрополит благословлял войну: что ему грозит

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора объявили подозрение гражданину России — митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу (в миру Леониду Покровскому). Его обвиняют в публичном оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Митрополит получил подозрение

По данным следствия, Покровский возглавляет синодальный отдел русской православной церкви, отвечающий за работу с армией и силовыми структурами России. Это подразделение фактически выполняет роль идеологического моста между церковью, Кремлем и войском, распространяя месседжи, поддерживающие агрессию против Украины.

Следователи установили, что Покровский действовал в сговоре с патриархом Кириллом и другими представителями РПЦ, помогая подчинять украинские епархии Москве. Кроме того, он организовал систему информационного влияния на жителей временно оккупированных территорий, распространяя тезисы о "единстве с россией" и "общей вере".

1 октября 2022 года митрополит Кирилл записал видеообращение, в котором открыто одобрил нападение России на Украину, называя войну "священной миссией". На следующий день ролик был опубликован на официальном YouTube-канале его епархии под названием "Обращение главы Ставропольской митрополии".

Впоследствии, в июле 2023 года, Покровский в комментарии государственному агентству "РИА Новости" повторил пропагандистские тезисы Кремля о "справедливой войне" и "героических освободителях". Его высказывания активно распространялись русскими медиа, превращая церковную кафедру в инструмент политической пропаганды.

Следствие считает, что такими действиями он способствовал врагу в подрыве украинского суверенитета, оправдывал оккупацию и манипулировал верой в оправдание преступлений России.

В СБУ отмечают, что оправдание войны не имеет ничего общего с верой, а слово, сказанное от имени церкви, может стать оружием в руках агрессора.

Досудебное расследование проводится Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что международное исследование, проведенное учеными из 12 стран мира с участием более 9 400 человек, показало: отказ от курения в среднем возрасте существенно снижает риск развития деменции. По данным The Guardian, бросающие курить в возрасте от 40 до 60 лет уже через десятилетия имеют такой же уровень риска когнитивных нарушений, как и люди, которые никогда не курили.