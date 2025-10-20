logo

Неожиданный поворот: шпионка в форме кассира
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданный поворот: шпионка в форме кассира

В Одессе задержала работница банка, которая передавала данные военных российской спецслужбе

20 октября 2025, 14:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безопасности Украины разоблачила агентства ФСБ, которая работала в государственном банке в Одессе и сливала врагу персональные данные украинских военных.

Неожиданный поворот: шпионка в форме кассира

Шпионка кассирша сдавала данные военных

По данным следствия, российская спецслужба дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, работавшую кассиром. В поле зрения фсб она попала из-за антиукраинских комментариев, которые оставляла в пророссийских Telegram-каналах.


Получив задание от кураторов, женщина собирала информацию о клиентах-военных — во время кассовых операций обращала внимание на посетителей в форме или ранениями, после чего сообщала о них фсб.

Кроме того, в свободное время она фотографировала места дислокации украинских подразделений в городе и его окрестностях. По информации СБУ, полученные данные оккупанты планировали использовать для терактов, информационных диверсий и вербовки украинских защитников.

Киберспециалисты СБУ разоблачили агентку, задокументировали ее действия и задержали. Ей уже сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Расследование проводится СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора объявили подозрение гражданину России — митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу (в миру Леониду Покровскому). Его обвиняют в публичном оправдании вооруженной агрессии России против Украины.



Источник: https://t.me/SBUkr/16099
