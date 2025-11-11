Накрав газу на 250 мільйонів – екскерівнику “Блакитного палива” загрожує до шести років ув’язнення

Колишній голова правління товариства “Блакитне паливо” після відключення підприємства від газопостачання через борги вирішив не зупиняти роботу. Замість укладання нових договорів він організував несанкціонований відбір палива з газорозподільної системи. У результаті держава втратила понад 251 мільйон гривень.

Екскерівника “Блакитного палива” судитимуть за розкрадання газу на 250 млн грн

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Розслідування з’ясувало, що незаконне споживання тривало кілька місяців – із лютого по червень 2023 року. За цей час підприємство використало понад 10 мільйонів кубометрів природного газу без жодних дозволів. Обвинувачення наполягає, що дії керівника були свідомими і мали на меті власну вигоду.

Справу вже передано до суду. Колишньому керівнику інкримінують зловживання службовими повноваженнями, що завдало державі тяжких збитків. Якщо провину доведуть, йому може загрожувати до шести років позбавлення волі.

