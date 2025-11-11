Накрал газа на 250 миллионов - эксруководителю "Голубого топлива" грозит до шести лет заключения

Бывший председатель правления общества "Голубое топливо" после отключения предприятия от газоснабжения из-за долгов решил не останавливать работу. Вместо заключения новых договоров он организовал несанкционированный отбор топлива из газораспределительной системы. В результате государство потеряло более 251 миллиона гривен.

Эксруководителя "Голубого топлива" будут судить за хищение газа на 250 млн грн

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Расследование выяснило, что незаконное потребление длилось несколько месяцев – с февраля по июнь 2023 года. За это время предприятие использовало более 10 миллионов кубометров природного газа без разрешений. Обвинение настаивает, что действия руководителя были сознательными и имели целью собственную выгоду.

Дело уже передано в суд. Бывшему руководителю инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями, что нанесло государству тяжкий ущерб. Если вину докажут, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

