Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупційної схеми під час закупівель безпілотників для сил оборони України.

Наживалися на війні

За даними слідства, після внесення змін до держбюджету у 2023 році Держспецзв’язку отримала 30 млрд грн на закупівлю БПЛА. Один із керівників департаменту відомства вирішив використати це для особистого збагачення — він організував постачання дронів за завищеними цінами через заздалегідь визначені компанії.

Щоб створити ілюзію конкуренції, до тендерів залучали підконтрольні фірми, а маркетингові дослідження — підробляли. У результаті з травня по вересень 2023 року Держспецзв’язку закупила 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, які перевищували ринкові на 70–90%.







Збитки держави оцінюються у понад 90 млн грн. За версією слідства, ці кошти були виведені на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.

Наразі арештовано понад $4 млн на іноземних рахунках та 17 млн грн в Україні. Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних структур повідомлено про підозру у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

Розслідування триває, слідчі перевіряють, чи були залучені до схеми інші високопосадовці або компанії, що брали участь у постачанні дронів для оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Ердінг, що в Баварії, стався інцидент між німецькою поліцією та військовими — сторони випадково відкрили вогонь одна по одній.