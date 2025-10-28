logo_ukra

Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Кому насправді пішли гроші з оборонки: розкрадання грошей для армії
НОВИНИ

Кому насправді пішли гроші з оборонки: розкрадання грошей для армії

НАБУ викрило схему розкрадання 90 млн грн під час закупівлі дронів для армії

28 жовтня 2025, 20:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупційної схеми під час закупівель безпілотників для сил оборони України.

Кому насправді пішли гроші з оборонки: розкрадання грошей для армії

Наживалися на війні

За даними слідства, після внесення змін до держбюджету у 2023 році Держспецзв’язку отримала 30 млрд грн на закупівлю БПЛА. Один із керівників департаменту відомства вирішив використати це для особистого збагачення — він організував постачання дронів за завищеними цінами через заздалегідь визначені компанії.

Щоб створити ілюзію конкуренції, до тендерів залучали підконтрольні фірми, а маркетингові дослідження — підробляли. У результаті з травня по вересень 2023 року Держспецзв’язку закупила 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, які перевищували ринкові на 70–90%.


Кому насправді пішли гроші з оборонки: розкрадання грошей для армії - фото 2

Збитки держави оцінюються у понад 90 млн грн. За версією слідства, ці кошти були виведені на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.

Наразі арештовано понад $4 млн на іноземних рахунках та 17 млн грн в Україні. Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних структур повідомлено про підозру у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

Розслідування триває, слідчі перевіряють, чи були залучені до схеми інші високопосадовці або компанії, що брали участь у постачанні дронів для оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Ердінг, що в Баварії, стався інцидент між німецькою поліцією та військовими — сторони випадково відкрили вогонь одна по одній.



Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3479
