logo

BTC/USD

113222

ETH/USD

3995.79

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Кому на самом деле пошли деньги из оборонки: хищение денег для армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому на самом деле пошли деньги из оборонки: хищение денег для армии

НАБУ разоблачило схему хищения 90 млн грн при закупке дронов для армии

28 октября 2025, 20:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы при закупках беспилотников для сил обороны Украины.

Кому на самом деле пошли деньги из оборонки: хищение денег для армии

Наживались на войне

По данным следствия, после внесения изменений в госбюджет в 2023 году, Госспецсвязи получила 30 млрд грн на закупку БПЛА. Один из руководителей департамента ведомства решил использовать это для личного обогащения — он организовал поставки дронов по завышенным ценам из-за заранее определенных компаний.

Чтобы создать иллюзию конкуренции, к тендерам привлекали подконтрольные фирмы, а маркетинговые исследования подделывали. В результате с мая по сентябрь 2023 Госспецсвязи закупила 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, которые превышали рыночные на 70–90%.


Кому на самом деле пошли деньги из оборонки: хищение денег для армии - фото 2

Ущерб государства оценивается более чем в 90 млн грн. По версии следствия эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубежом.

В настоящее время арестовано более $4 млн на иностранных счетах и 17 млн грн в Украине. Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных структур сообщено о подозрении в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Расследование продолжается, следователи проверяют, были ли вовлечены в схему другие высокопоставленные должностные лица или компании, участвовавшие в поставке дронов для обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Эрдинг в Баварии произошел инцидент между немецкой полицией и военными — стороны случайно открыли огонь одна за другой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nab_ukraine/3479
Теги:

Новости

Все новости