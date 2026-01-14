logo_ukra

НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко
commentss НОВИНИ Всі новини

НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко

НАБУ показало плівки з обговоренням можливого підкупу депутатів. У центрі справи Юлія Тимошенко.

14 січня 2026, 11:43
Автор:
avatar

Slava Kot








Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео та аудіозаписи у справі про можливий підкуп народних депутатів за голосування щодо окремих законопроєктів. У матеріалах слідства фігурує керівник однієї з парламентських фракцій, якою, за версією правоохоронців, є лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Про це повідомили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко

НАБУ оприлюднило записи у справі про підкуп депутатів. Фото з відкритих джерел

За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання хабарів низкою депутатів, підозрювана Тимошенко ініціювала переговори з окремими парламентарями. Йшлося про запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльне голосування.

НАБУ оприлюднило записи у справі про підкуп депутатів:

У НАБУ наголошують, що мова не про разові домовленості, а про регулярні виплати, розраховані на тривалий період та передбачені наперед. Як стверджують детективи НАБУ, оприлюднені записи фіксують обговорення умов надання хабаря. 

НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко - фото 2

НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко - фото 2

НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко - фото 2

У фінальній частині відео також показані слідчі дії, зокрема обшук, під час якого перед фігуранткою справи Юлією Тимошенко розкладені гроші.

НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко - фото 2

Юлії Тимошенко повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Ця стаття  передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Тимошенко на обшуки НАБУ. За словами лідерки "Батьківщини" діяльність антикорупційних органів — це політичний тиск і "зачистка конкурентів" напередодні можливих виборів.

Також "Коментарі" писали про те, хто "злив" запис НАБУ про підкуп депутатів у справі Тимошенко.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CmcngrtYCT8
