НАБУ оприлюднило плівки, де депутати обговорюють отримання хабаря: у центрі Юлія Тимошенко



















Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео та аудіозаписи у справі про можливий підкуп народних депутатів за голосування щодо окремих законопроєктів. У матеріалах слідства фігурує керівник однієї з парламентських фракцій, якою, за версією правоохоронців, є лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Про це повідомили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

НАБУ оприлюднило записи у справі про підкуп депутатів. Фото з відкритих джерел

За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання хабарів низкою депутатів, підозрювана Тимошенко ініціювала переговори з окремими парламентарями. Йшлося про запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльне голосування.

НАБУ оприлюднило записи у справі про підкуп депутатів:

У НАБУ наголошують, що мова не про разові домовленості, а про регулярні виплати, розраховані на тривалий період та передбачені наперед. Як стверджують детективи НАБУ, оприлюднені записи фіксують обговорення умов надання хабаря.

У фінальній частині відео також показані слідчі дії, зокрема обшук, під час якого перед фігуранткою справи Юлією Тимошенко розкладені гроші.

Юлії Тимошенко повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

