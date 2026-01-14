НАБУ обнародовало пленки, где депутаты обсуждают получение взятки: в центре Юлия Тимошенко



















Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео и аудиозаписи по делу о возможном подкупе народных депутатов за голосование по отдельным законопроектам. В материалах следствия фигурирует руководитель одной из парламентских фракций, которой, по версии правоохранителей, является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

НАБУ обнародовало записи по делу о подкупе депутатов. Фото из открытых источников

По данным следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения взяток рядом депутатов, подозреваемая Тимошенко инициировала переговоры с отдельными парламентариями. Речь шла о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное голосование.

НАБУ обнародовало записи по делу о подкупе депутатов:

В НАБУ отмечают, что речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярных выплатах, рассчитанных на длительный период и предусмотренных заранее. Как утверждают детективы НАБУ, обнародованные записи фиксируют обсуждение условий предоставления взятки.

В финальной части видео также показаны следственные действия, в том числе обыск, во время которого перед фигуранткой дела Юлией Тимошенко разложены деньги.

Юлии Тимошенко сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Тимошенко на обыски НАБУ. По словам лидера "Батькивщины", деятельность антикоррупционных органов — это политическое давление и "зачистка конкурентов" накануне возможных выборов.

Также "Комментарии" писали о том, кто "слил" запись НАБУ о подкупе депутатов по делу Тимошенко.