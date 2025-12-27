logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Викриття НАБУ та САП: хто з нардепів - "слуг" отримали підозри
commentss НОВИНИ Всі новини

Викриття НАБУ та САП: хто з нардепів - "слуг" отримали підозри

Антикорупційні органи підозрюють нардепів у хабарництві та участі у злочинній організації, розслідування може розширитися

27 грудня 2025, 18:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують викриття організованої злочинної групи, до якої, за даними джерел, причетні чинні народні депутати від партії "Слуга народу". Як повідомляють джерела "УП" у правоохоронних органах та парламентській фракції, підозри вже отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кисіль. Не виключено, що найближчим часом коло підозрюваних розшириться.

Викриття НАБУ та САП: хто з нардепів - "слуг" отримали підозри

Слуга народу. Фото: з відкритих джерел

Водночас видання ZN.UA з посиланням на власні джерела уточнює, що наразі підозри офіційно вручено трьом парламентаріям – Пивоварову, Негулевському та Киселю. Йдеться про статтю 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухвалення пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем.

За інформацією DT.UA, у матеріалах справи також фігурують статті 255 – створення та участь у злочинній організації – та 369 – пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі. Джерела не виключають, що саме ці статті можуть бути додатково інкриміновані фігурантам при обранні запобіжного заходу.

Окремо ЗМІ повідомляли про можливий виїзд із України народного депутата Юрія Корявченкова (Юзіка). Проте джерела УП у фракції "Слуга народу" цю інформацію спростовують, наголошуючи на тому, що Корявченкову підозра не оголошувалась.

DT.UA нагадує, що ще 11 грудня повідомляло про прослуховування в офісі депутата Юрія Киселя, яке дозволило детективам НАБУ зафіксувати його конфіденційні контакти з низкою високопосадовців, включаючи колишнього першого помічника президента Сергія Шефіра. За даними видання, слідство вийшло на так зване касове вікно, через яке депутати отримували тіньові виплати. Розслідування цієї справи розпочалося ще за попереднього керівництва НАБУ та стосується схеми неофіційного фінансування окремих парламентаріїв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відбувається.




