Разоблачения НАБУ и САП: кто из нардепов -"слуг" получили подозрения
НОВОСТИ

Разоблачения НАБУ и САП: кто из нардепов -"слуг" получили подозрения

Антикоррупционные органы подозревают нардепов во взяточничестве и участии в преступной организации, расследование может расшириться

27 декабря 2025, 18:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжают разоблачение организованной преступной группы, к которой, по данным источников, причастны действующие народные депутаты от партии "Слуга народа". Как сообщают источники "УП" в правоохранительных органах и парламентской фракции, подозрения уже получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисель. При этом не исключено, что в ближайшее время круг подозреваемых расширится.

Разоблачения НАБУ и САП: кто из нардепов -"слуг" получили подозрения

Слуга народа. Фото: из открытых источников

В то же время издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники уточняет, что на данный момент подозрения официально вручены трем парламентариям – Пивоварову, Негулевскому и Киселю. Речь идет о статье 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

По информации ZN.UA, в материалах дела также фигурируют статьи 255 – создание и участие в преступной организации – и 369 – предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Источники не исключают, что именно эти статьи могут быть дополнительно инкриминированы фигурантам при избрании меры пресечения.

Отдельно СМИ сообщали о возможном выезде из Украины народного депутата Юрия Корявченкова (Юзика). Однако источники УП во фракции "Слуга народа" эту информацию опровергают, подчеркивая, что Корявченкову подозрение не объявлялось.

ZN.UA напоминает, что еще 11 декабря сообщало о прослушивании в офисе депутата Юрия Киселя, которое позволило детективам НАБУ зафиксировать его конфиденциальные контакты с рядом высокопоставленных чиновников, включая бывшего первого помощника президента Сергея Шефира. По данным издания, следствие вышло на так называемое "кассовое окно", через которое депутаты получали теневые выплаты. Расследование этого дела началось еще при предыдущем руководстве НАБУ и касается схемы неофициального финансирования отдельных парламентариев.

Читайте также на портале "Комментарии" — детективов НАБУ не пускают в комитеты ВР: что происходит.




