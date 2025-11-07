logo_ukra

На Закарпатті п'яний вітчим до смерті забив 10-річну падчерку: суд залишив йому довічне
На Закарпатті п’яний вітчим до смерті забив 10-річну падчерку: суд залишив йому довічне

Чоловік наніс дитині понад 75 ударів, а потім разом із матір’ю просто пішов спати. Апеляційний суд підтвердив найсуворіше покарання.

7 листопада 2025, 14:12
Автор:
Проніна Аня

Сергія Давидова, який у 2021 році в селі Паладь-Комарівці на Закарпатті жорстоко вбив 10-річну Майю Кропив’янську, апеляційний суд залишив за ґратами довічно. 

На Закарпатті п’яний вітчим до смерті забив 10-річну падчерку: суд залишив йому довічне

П’яний вітчим забив до смерті 10-річну дівчинку на Закарпатті – прокуратура підтвердила довічне ув’язнення

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, яка відстояла вирок у суді. Там зазначили, що чоловіка визнано винним у навмисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю та засуджено до довічного позбавлення волі.

П’яний і розлючений вітчим напав на дитину – бив руками, ногами та дерев’яною ніжкою від столу. Судово-медична експертиза встановила, що Майя отримала понад 75 ударів. Під час побиття постраждала й 5-річна сестричка Ніколетта – у неї зафіксували не менше 12 травм по всьому тілу.

Після звірячого нападу Давидов разом із матір’ю дітей просто пішли спати, залишивши малечу без допомоги. Усю ніч молодша сестра сиділа поруч із Майєю, сподіваючись, що вона почне дихати. Вранці дівчинку знайшли мертвою.

Керівник відомства Мирослав Пацкан під час судових дебатів наголосив: "Дитину зрадили ті, хто мав би бути її опорою. Це вирок не лише чоловікові, а й байдужості, яка забирає життя".

Кримінальне провадження щодо матері, яка бачила все, але не втрутилася, нині слухається в Ужгородському міськрайонному суді. Молодша сестра живе з рідним батьком і проходить психологічну реабілітацію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що  Пересипському районі Одеси 50-річна жінка в стані алкогольного сп’яніння травмувала тримісячне немовля. Малюка госпіталізували з численними травмами, а проти бабусі відкрили кримінальне провадження.

 



