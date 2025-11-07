На Закарпатье пьяный отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу: суд оставил ему пожизненное

Сергея Давыдова, который в 2021 году в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье жестоко убил 10-летнюю Майю Кропивянскую, апелляционный суд оставил за решеткой пожизненно.

Пьяный отчим забил насмерть 10-летнюю девочку в Закарпатье – прокуратура подтвердила пожизненное заключение

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, отстоявшая приговор в суде. Там отметили, что мужчина признан виновным в умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Пьяный и разъяренный отчим напал на ребенка – бил руками, ногами и деревянной ножкой от стола. Судебно-медицинская экспертиза установила, что Майя получила более 75 ударов. Во время избиения пострадала и 5-летняя сестренка Николетта – у нее зафиксировано не менее 12 травм по всему телу.



После зверского нападения Давыдов вместе с матерью детей просто пошли спать, оставив малышей без помощи. Всю ночь младшая сестра сидела рядом с Майей, надеясь, что она начнет дышать. Утром девочку нашли мертвой.

Руководитель ведомства Мирослав Пацкан во время судебных дебатов подчеркнул: "Ребенка предали те, кто должен быть его опорой. Это приговор не только мужчине, но и безразличию, которое уносит жизнь".

Уголовное производство по матери, которая видела все, но не вмешалась, сейчас слушается в Ужгородском горрайонном суде. Младшая сестра живет с отцом и проходит психологическую реабилитацию.

