Главная Новости Общество Криминал На Закарпатье пьяный отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу: суд оставил ему пожизненное
commentss НОВОСТИ Все новости

На Закарпатье пьяный отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу: суд оставил ему пожизненное

Мужчина нанес ребенку более 75 ударов, а затем вместе с матерью просто ушел спать. Апелляционный суд подтвердил строжайшее наказание.

7 ноября 2025, 14:12
Автор:
Проніна Аня

Сергея Давыдова, который в 2021 году в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье жестоко убил 10-летнюю Майю Кропивянскую, апелляционный суд оставил за решеткой пожизненно.

Пьяный отчим забил насмерть 10-летнюю девочку в Закарпатье – прокуратура подтвердила пожизненное заключение

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, отстоявшая приговор в суде. Там отметили, что мужчина признан виновным в умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Пьяный и разъяренный отчим напал на ребенка – бил руками, ногами и деревянной ножкой от стола. Судебно-медицинская экспертиза установила, что Майя получила более 75 ударов. Во время избиения пострадала и 5-летняя сестренка Николетта – у нее зафиксировано не менее 12 травм по всему телу.

После зверского нападения Давыдов вместе с матерью детей просто пошли спать, оставив малышей без помощи. Всю ночь младшая сестра сидела рядом с Майей, надеясь, что она начнет дышать. Утром девочку нашли мертвой.

Руководитель ведомства Мирослав Пацкан во время судебных дебатов подчеркнул: "Ребенка предали те, кто должен быть его опорой. Это приговор не только мужчине, но и безразличию, которое уносит жизнь".

Уголовное производство по матери, которая видела все, но не вмешалась, сейчас слушается в Ужгородском горрайонном суде. Младшая сестра живет с отцом и проходит психологическую реабилитацию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Пересыпском районе Одессы 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения травмировала трехмесячного младенца. Малыша госпитализировали с многочисленными травмами, а против бабушки открыли уголовное производство.

 



