На Волині батько роками гвалтував дочок: нелюда засудили до довічного

У звичайному будинку на Волині роками тривало пекло, про яке знали лише двоє дітей. Там, де мало бути безпечно, де батько мав захищати, маленькі дівчатка щодня залишалися сам на сам зі страхом. Вони мовчали, терпіли, і жили в очікуванні, коли знову доведеться заходити до кімнати, з якої хотілося тікати – рідний батько постійно їх гвалтував . Одна з сестер пізніше зізналася: вона свідомо йшла до батька, щоб він не кликав молодшу. Дитина брала біль на себе, аби вберегти сестру.

Волинянин перетворив життя власних дочок на пекло, гвалтуючи малечу з 8 років

Про цю історію повідомляє Офіс Генерального прокурора. Саме правоохоронці задокументували, що 34-річний житель Волині упродовж 2021–2024 років неодноразово гвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо двох власних доньок, яким на початку цих злочинів було лише по 8 років.

Діти не могли чинити опору. Батько залякував їх, переконував, що ніхто не повірить, карав за найменшу непокору.

Про злочини стало відомо лише у квітні 2025 року. Бабуся звернулася до медичного закладу, і саме тоді відкрилася ще страшніша правда: одна з дівчат неодноразово намагалася покінчити з життям. Вона прямо говорила, що не зможе жити далі, якщо насильство повториться. Медики одразу повідомили соціальні служби та правоохоронців.

Під час слідства всі дії за участі дітей проводилися максимально обережно, з дотриманням принципів правосуддя, дружнього до дитини, щоб не спричинити повторного травмування. Зібрані докази, свідчення та експертизи склали чітку й моторошну картину злочинів проти дітей.

Суд визнав чоловіка винуватим у сексуальному насильстві щодо двох малолітніх дітей та спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості одній із потерпілих. Суд повністю підтримав позицію Волинської обласної прокуратури, яка наполягала на найсуворішому покаранні.

Фінал цієї історії – довічне позбавлення волі. Саме такий вирок отримав чоловік, який замість захисту зруйнував життя власних доньок.

