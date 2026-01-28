На Волыни отец годами насиловал дочерей: изверга приговорили к пожизненному.

В обычном доме на Волыни годами продолжался ад, о котором знали только двое детей. Там, где должно было быть безопасно, где отец должен был защищать, маленькие девочки ежедневно оставались один на один со страхом. Они молчали, терпели, и жили в ожидании, когда снова придется заходить в комнату, из которой хотелось бежать – родной отец постоянно их насиловал. Одна из сестер позже призналась: она сознательно шла к отцу, чтобы он не звал младшую. Ребенок принимал боль на себя, чтобы уберечь сестру.

Волынянин превратил жизнь собственных дочерей в ад, насилуя девочек с 8 лет

Об этой истории сообщает Офис Генерального прокурора . Именно правоохранители задокументировали, что 34-летний житель Волыни на протяжении 2021-2024 годов неоднократно насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух собственных дочерей, которым в начале этих преступлений было всего по 8 лет.

Дети не могли сопротивляться. Отец запугивал их, убеждал, что никто не поверит, наказывал за малейшее неповиновение.

О преступлениях стало известно только в апреле 2025 года. Бабушка обратилась в медицинское учреждение, и именно тогда открылась еще более страшная правда: одна из девушек не раз пыталась покончить с жизнью. Она прямо говорила, что не сможет жить дальше, если насилие повторится. Медики сразу сообщили в социальные службы и правоохранителей.

В ходе следствия все действия с участием детей проводились максимально осторожно, с соблюдением принципов правосудия, дружественного к ребенку, чтобы не повлечь за собой повторное травмирование. Собранные доказательства, показания и экспертизы составили четкую и жуткую картину преступлений против детей.

Суд признал мужчину виновным в сексуальном насилии в отношении двух малолетних детей и нанесении телесных повреждений средней тяжести одному из потерпевших. Суд полностью поддержал позицию Волынской областной прокуратуры, которая настаивала на строжайшем наказании.

Финал этой истории – пожизненное лишение свободы. Именно такой приговор получил мужчина, вместо защиты разрушивший жизнь собственных дочерей.

