На Рівненщині таксист намагався зарізати клієнта через відмову платити

У Рівненському районі стався кривавий інцидент – водій таксі поранив свого пасажира після сварки через оплату поїздки. 39-річний чоловік вдарив клієнта ножем у спину просто посеред вулиці, після чого зник з місця події. Про це повідомила Поліція Рівненської області.

У Рівненському районі таксист завдав ножових поранень пасажиру, який відмовився платити

Інцидент стався 10 листопада близько 12-ї години. Група молодиків скористалася послугами служби таксі, щоб доїхати з Рівного до села Порозове Корнинської громади. Коли пасажири почали виходити з авто, водій попросив розрахуватися, однак один із чоловіків відмовився. Між ними виникла сварка, що швидко переросла у бійку.

Як з’ясували правоохоронці, 25-річний рівнянин, який мав із собою собаку породи стафф-тер’єр, та водій вийшли на вулицю – обоє мали при собі ножі. Під час конфлікту таксист застосував газовий балончик, а потім ударив пасажира ножем у спину й поїхав геть.

Медики діагностували у потерпілого проникаюче поранення грудної клітки та гематому печінки. Його госпіталізували, але, за словами лікарів, життю чоловіка нічого не загрожує.

Поліцейські оперативно розшукали і затримали 39-річного таксиста. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

