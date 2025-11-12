В Ровенской области таксист пытался зарезать клиента из-за отказа платить

В Ровенском районе произошел кровавый инцидент – водитель такси ранил своего пассажира после ссоры из-за оплаты поездки. 39-летний мужчина ударил клиента ножом в спину прямо посреди улицы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Инцидент произошел 10 ноября около 12 часов. Группа молодых людей воспользовалась услугами службы такси, чтобы доехать из Ровно до села Порозово Корнинского общества. Когда пассажиры начали выходить из автомобиля, водитель попросил рассчитаться, однако один из мужчин отказался. Между ними возникла ссора, быстро переросшая в драку.

Как выяснили правоохранители, 25-летний житель, который имел с собой собаку породы стафф-терьер, и водитель вышли на улицу — оба имели при себе ножи. Во время конфликта таксист применил газовый баллончик, а затем ударил пассажира ножом в спину и уехал.

Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки и гематому печени. Его госпитализировали, но, по словам врачей, жизни мужчины ничего не угрожает.

Полицейские оперативно разыскали и задержали 39-летнего таксиста. Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

