Мільйони на житло: на Херсонщині різко збільшили виплати за програмою єВідновлення

У Херсонській області активізували виплати за державною програмою "єВідновлення". За останній тиждень влада погодила значні суми компенсацій для сімей, які втратили або пошкодили житло через бойові дії.

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, 48 сімей отримають житлові сертифікати на загальну суму 63 мільйони гривень. Ці кошти призначені для придбання нового житла замість знищеного.

Скільки заяв подали українці

Програма продовжує набирати обертів. Лише за тиждень надійшло ще 12 заяв від власників пошкодженого житла та 115 — від тих, чиї будинки були повністю зруйновані.

Це свідчить про масштаб проблеми в регіоні, який регулярно зазнає обстрілів. Кількість звернень зростає, що підтверджує потребу у швидких рішеннях для людей, які залишилися без даху над головою.

Які компенсації передбачені

За результатами розгляду заяв, одна родина отримає 200 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла. Інші сім’ї, чиї будинки знищені, отримають сертифікати, які можна використати для купівлі нового житла.

Програма "єВідновлення" передбачає різні формати допомоги залежно від ступеня руйнувань. Основна мета — максимально швидко повернути людям можливість жити у безпечних умовах.

Чому це важливо

Херсонщина залишається одним із найбільш постраждалих регіонів України. Через постійні обстріли тисячі людей втратили житло, а відновлення інфраструктури потребує значних ресурсів.

Експерти зазначають, що подібні виплати є критично важливими для стабілізації ситуації та повернення людей до нормального життя. Кожен сертифікат — це шанс для родини почати все з нуля після втрат, спричинених війною.

