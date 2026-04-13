Миллионы на жилье: в Херсонской области резко увеличили выплаты по программе естьВосстановление

В Херсонской области активизировали выплаты по государственной программе "Восстановление". За последнюю неделю власти согласовали значительные суммы компенсаций для семей, потерявших или повредивших жилье из-за боевых действий.

В Херсонской области согласовали сертификаты на 63 миллиона гривен для пострадавших семей

По словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, 48 семей получат жилищные сертификаты на общую сумму 63 миллиона гривен . Эти средства предназначены для покупки нового жилья вместо уничтоженного.

Сколько заявлений подали украинцы

Программа продолжает набирать обороты. Только через неделю поступило еще 12 заявлений от владельцев поврежденного жилья и 115 — от тех, чьи дома были полностью разрушены.

Это свидетельствует о масштабе проблемы в регионе, который регулярно подвергается обстрелам. Количество обращений растет, что подтверждает потребность в скорых решениях для людей , оставшихся без крова.

Какие компенсации предусмотрены

По результатам рассмотрения заявлений одна семья получит 200 тысяч гривен на ремонт поврежденного жилья. Остальные семьи, чьи дома уничтожены, получат сертификаты, которые можно использовать для покупки нового жилья.

Программа "Восстановление" предусматривает различные форматы помощи в зависимости от степени разрушений. Основная цель – максимально быстро вернуть людям возможность жить в безопасных условиях .

Почему это важно

Херсонщина остается одним из наиболее пострадавших регионов Украины. Из-за постоянных обстрелов тысячи людей потеряли жилье, а восстановление инфраструктуры требует значительных ресурсов.

Эксперты отмечают, что подобные выплаты критически важны для стабилизации ситуации и возвращения людей к нормальной жизни. Каждый сертификат – это шанс для семьи начать все с нуля после потерь , вызванных войной.

