Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Майже 300 мільйонів "з повітря": в Україні викрили гучну схему в "Укргазвидобуванні"
Майже 300 мільйонів “з повітря”: в Україні викрили гучну схему в "Укргазвидобуванні"

Посадовцям уже повідомили про підозру, але це лише початок гучної справи.

6 квітня 2026, 14:35
Автор:
Проніна Анна

В Україні викрили масштабну корупційну схему у сфері видобутку природного газу, яка завдала державі сотні мільйонів гривень збитків. Правоохоронці заявляють про організовану систему привласнення коштів у стратегічній компанії.

СБУ заявляє про масштабні махінації із закупівлями в "Укргазвидобуванні"

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора викрили злочинний механізм в АТ "Укргазвидобування", через який держава втратила понад 295 млн грн.

Схема працювала за класичним, але ефективним принципом – штучне завищення вартості закупівель. До організації оборудки були причетні посадові особи компанії разом із афілійованими підприємцями.

Правоохоронці встановили, що підконтрольні фігурантам фірми закуповували хімічні домішки та інші матеріали для видобутку газу за ринковими цінами, а потім перепродавали їх державному підприємству у два-три рази дорожче.

Отриманий прибуток, за даними слідства, розподілявся між учасниками схеми.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили масштаби збитків – понад 295 млн гривень.

Наразі повідомлено про підозру керівнику та службовій особі "Укргазвидобування", які відповідали за проведення закупівель. Їм інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів, а досудове розслідування триває. Правоохоронці заявляють, що перевіряють усіх можливих учасників схеми, тож кількість підозрюваних може зрости.

У самій компанії заявили про готовність сприяти розслідуванню та підкреслили, що йдеться про кримінальне провадження, відкрите ще у 2022 році щодо дій колишнього співробітника та представника підрядної організації.

Також у "Укргазвидобуванні" наголосили, що нове керівництво надає правоохоронцям усю необхідну інформацію для встановлення обставин справи та відшкодування завданих збитків.

Як повідомляли раніше "Коментарі", в Україні викрито масштабну корупційну схему під час будівництва укриттів для бойової авіації.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
