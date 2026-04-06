Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Криминал Почти 300 миллионов из воздуха: в Украине разоблачили громкую схему в "Укргаздобыче"
Почти 300 миллионов из воздуха: в Украине разоблачили громкую схему в "Укргаздобыче"

Чиновникам уже сообщили о подозрении, но это только начало громкого дела.

6 апреля 2026, 14:35
Автор:
Проніна Анна

В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере добычи природного газа, нанесшую государству сотни миллионов гривен ущерба. Правоохранители заявляют об организованной системе присвоения средств в стратегической компании.

СБУ заявляет о масштабных махинациях с закупками в "Укргаздобыче"

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба безопасности Украины.

По данным следствия, СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом генерального прокурора разоблачили преступный механизм в АО "Укргаздобыча", из-за которого государство потеряло более 295 млн грн.

Схема работала по классическому, но эффективному принципу – искусственное завышение стоимости закупок . К организации сделки были причастны должностные лица компании вместе с аффилированными предпринимателями.

Правоохранители установили, что подконтрольные фигурантам фирмы закупали химические примеси и другие материалы по добыче газа по рыночным ценам, а затем перепродавали их государственному предприятию в два-три раза дороже.

Полученная прибыль, по данным следствия, распределялась между участниками схемы .

Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили масштабы ущерба – более 295 млн гривен.

Сообщено о подозрении руководителю и должностному лицу "Укргаздобычи", которые отвечали за проведение закупок. Им инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Следователи решают вопрос об избрании мер, а досудебное расследование продолжается. Правоохранители заявляют, что проверяют всех возможных участников схемы и количество подозреваемых может возрасти.

В самой компании заявили о готовности содействовать расследованию и подчеркнули, что речь идет об уголовном производстве, открытом еще в 2022 году по поводу действий бывшего сотрудника и представителя подрядной организации.

Также в "Укргаздобыче" подчеркнули, что новое руководство предоставляет правоохранителям всю необходимую информацию для установления обстоятельств дела и возмещения нанесенного ущерба.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине разоблачена масштабная коррупционная схема при строительстве укрытий для боевой авиации.



