Майже 10 гектарів лісу, пов’язаних із Медведчуком і Клименком, повернули державі – прокуратура

У Київській області у власність держави повернули 9,5 гектара земель лісового фонду, які тривалий час перебували у користуванні приватних структур, пов’язаних із підсанкційними політиками Віктором Медведчуком та Олександром Клименком.

На Київщині державі повернули лісові землі, які пов’язують зі структурами Медведчука

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Йдеться про земельні ділянки у Циблівській громаді Бориспільського району, які раніше були передані у приватне користування.

За даними прокуратури, ще у 2004 році Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація ухвалила рішення про передачу цих земель, перевищивши свої повноваження. На той час Віктор Медведчук обіймав посаду голови Адміністрації президента України.

Після передачі ділянок їх почали використовувати для забудови, що суперечило законодавству щодо використання лісових земель.

У прокуратурі також зазначили, що одна з компаній, яка користувалася частиною ділянок, має бенефіціаром дружину проросійського політика, який перебуває під санкціями.

Господарський суд Київської області підтримав позов прокуратури та визнав незаконними договори оренди й суборенди цих земель. У лютому 2024 року апеляційний суд підтвердив законність цього рішення.

У березні 2026 року державний реєстратор завершив виконання судового рішення – у реєстрі припинили приватні права на ділянки та офіційно зареєстрували їх за державою.

У прокуратурі нагадали, що у серпні 2025 року Віктору Медведчуку та ще 12 особам оголосили підозри у злочинах проти національної безпеки України, зокрема у поширенні кремлівської пропаганди та інформаційно-підривній діяльності.

