Санкції за Бучу: Франція вдарила по російських воєнних злочинцях і пропагандистах

Франція запровадила санкції проти дев’яти росіян, причетних до воєнних злочинів у Бучі, а також проти чотирьох російських пропагандистів.

Париж оголосив нові обмеження проти росіян, причетних до злочинів проти цивільних

Як передають "Коментарі", про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі X.

За його словами, санкції спрямовані проти осіб, відповідальних за масові вбивства цивільних у Бучі, які стали одним із символів воєнних злочинів Росії під час вторгнення в Україну.

"Після продовження дії 2600 санкцій, запроваджених з 2022 року, сьогодні ми вводимо санкції проти дев’яти воєнних злочинців, відповідальних за різанину в Бучі, та чотирьох кремлівських пропагандистів", – заявив Барро.

Серед осіб, які потрапили під обмеження, також названо франко-росіянина Адрієна Боке, якого французький міністр назвав вербувальником іноземних бойовиків для участі у війні на боці Росії.

Посилення тиску на Росію

У Франції наголошують, що санкційний тиск на Росію має продовжуватися.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що міжнародна спільнота повинна посилювати обмеження проти Росії, щоб змусити її припинити агресію проти України.

За його словами, Україна також повинна отримувати необхідні ресурси та підтримку для захисту від російського вторгнення.

Контекст

У Європейському Союзі продовжується підготовка нових санкцій проти Росії. За словами Макрона, ЄС уже працює над 20 пакетом санкцій, спрямованим на посилення економічного та політичного тиску на Москву.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році країни ЄС запровадили тисячі обмежень проти російських посадовців, військових, бізнесменів та пропагандистів.

