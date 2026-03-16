Санкции за Бучу: Франция ударила по российским военным преступникам и пропагандистам

Проніна Анна
Франция ввела санкции против девяти россиян, причастных к военным преступлениям в Буче, а также против четырех российских пропагандистов.
Париж объявил новые ограничения против россиян, причастных к преступлениям против гражданских
Как передают "Комментарии", об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X.
По его словам, санкции направлены против лиц, ответственных за массовые гражданские убийства в Буче , которые стали одним из символов военных преступлений России во время вторжения в Украину.
Среди попавших под ограничения также назван франко-россиянин Адриен Боке , которого французский министр назвал вербовщиком иностранных боевиков для участия в войне на стороне России.
Во Франции подчеркивают, что санкционное давление на Россию должно продолжаться.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что международное сообщество должно усиливать ограничения против России , чтобы вынудить его прекратить агрессию против Украины.
По его словам, Украина также должна получать необходимые ресурсы и поддержку для защиты от российского вторжения .
В Европейском Союзе продолжается подготовка новых санкций против России. По словам Макрона, ЕС уже работает над 20 пакетом санкций , направленным на усиление экономического и политического давления на Москву.
С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году страны ЕС ввели тысячи ограничений против российских чиновников, военных, бизнесменов и пропагандистов.
