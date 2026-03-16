logo

BTC/USD

73587

ETH/USD

2270.79

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Санкции за Бучу: Франция ударила по российских военных преступников и пропагандистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции за Бучу: Франция ударила по российским военным преступникам и пропагандистам

Франция объявила о расширении санкций против граждан России, причастных к военным преступлениям против мирного населения Украины. Ограничения введены против лиц, подозреваемых в причастности к массовым убийствам в Буче Киевской области, а также против кремлевских пропагандистов.

16 марта 2026, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Франция ввела санкции против девяти россиян, причастных к военным преступлениям в Буче, а также против четырех российских пропагандистов.

Санкции за Бучу: Франция ударила по российским военным преступникам и пропагандистам

Париж объявил новые ограничения против россиян, причастных к преступлениям против гражданских

Как передают "Комментарии", об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

По его словам, санкции направлены против лиц, ответственных за массовые гражданские убийства в Буче , которые стали одним из символов военных преступлений России во время вторжения в Украину.

"После продления действия 2600 санкций, введенных с 2022 года, сегодня мы вводим санкции против девяти военных преступников, ответственных за резню в Буче, и четырех кремлевских пропагандистов", – заявил Барро.

Среди попавших под ограничения также назван франко-россиянин Адриен Боке , которого французский министр назвал вербовщиком иностранных боевиков для участия в войне на стороне России.

Усиление давления на Россию

Во Франции подчеркивают, что санкционное давление на Россию должно продолжаться.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что международное сообщество должно усиливать ограничения против России , чтобы вынудить его прекратить агрессию против Украины.

По его словам, Украина также должна получать необходимые ресурсы и поддержку для защиты от российского вторжения .

Контекст

В Европейском Союзе продолжается подготовка новых санкций против России. По словам Макрона, ЕС уже работает над 20 пакетом санкций , направленным на усиление экономического и политического давления на Москву.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году страны ЕС ввели тысячи ограничений против российских чиновников, военных, бизнесменов и пропагандистов.

Читайте также в "Комментариях", что после ударов США и Израиля по Ирану Россия заняла выжидательную позицию и фактически осталась в стороне от конфликта. В официальных заявлениях Кремля не упоминается Дональд Трамп, а также не звучат обещания поддержать Тегеран, несмотря на подписанное ранее соглашение о стратегическом партнерстве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости