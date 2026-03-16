Почти 10 гектаров леса, связанных с Медведчуком и Клименко, вернули государству – прокуратура
Почти 10 гектаров леса, связанных с Медведчуком и Клименко, вернули государству – прокуратура

16 марта 2026, 15:10
Проніна Анна

В Киевской области в собственность государства вернули 9,5 гектара земель лесного фонда, длительно находившихся в пользовании частных структур, связанных с подсанкционными политиками Виктором Медведчуком и Александром Клименко.

Как передают "Комментарии", об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Речь идет о земельных участках в Цибловской общине Бориспольского района, которые ранее были переданы в частное пользование.

По данным прокуратуры, еще в 2004 году Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация приняла решение о передаче этих земель, превысив свои полномочия. В то время Виктор Медведчук занимал должность главы Администрации президента Украины.

После передачи участков их начали использовать для застройки, что противоречило законодательству использования лесных земель.

В прокуратуре также отметили, что одна из компаний, которая пользовалась частью участков, владеет бенефициаром женой пророссийского политика, который находится под санкциями.

Хозяйственный суд Киевской области поддержал иск прокуратуры и признал незаконными договоры аренды и субаренды этих земель. В феврале 2024 года апелляционный суд подтвердил законность этого решения.

В марте 2026 г. государственный регистратор завершил исполнение судебного решения – в реестре прекратили частные права на участки и официально зарегистрировали их за государством.

В прокуратуре напомнили, что в августе 2025 года Виктор Медведчук и еще 12 человек объявили подозрения в преступлениях против национальной безопасности Украины, в частности в распространении кремлевской пропаганды и информационно-подрывной деятельности.

Читайте в "Комментариях", что Франция объявила о расширении санкций против граждан России , причастных к военным преступлениям против мирного населения Украины. Ограничения введены против лиц, подозреваемых в причастности к массовым убийствам в Буче Киевской области, а также против кремлевских пропагандистов.



