Кримінал Мати витратила виплати полоненого сина: суд на Рівненщині ухвалив резонансне рішення
Мати витратила виплати полоненого сина: суд на Рівненщині ухвалив резонансне рішення

Прецедент, який може змінити судову практику щодо виплат родинам полонених.

15 квітня 2026, 08:37
Проніна Анна

На Рівненщині розгорнулася одна з найрезонансніших судових історій останнього часу — військовий, який повернувся з російського полону, змушений був судитися з власною матір’ю через мільйонні виплати.

Мати витратила виплати полоненого сина: суд на Рівненщині ухвалив резонансне рішення

Гучна справа на Рівненщині: військовий відсудив у матері майже 4 млн гривень

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує ТСН.

22-річний військовослужбовець після повернення з полону дізнався, що його грошове забезпечення протягом майже трьох років отримувала мати. Загальна сума виплат сягнула близько 4 мільйонів гривень, однак, за словами чоловіка, гроші йому повертати відмовилися, пояснивши, що їх уже витрачено.

Як виник конфлікт

Військовий перебував у полоні 35 місяців і повернувся додому у 2025 році. Після реабілітації він звернувся до родини з проханням повернути кошти, однак отримав відмову. Ба більше — за його словами, згодом він дізнався, що його навіть виписали з дому.

Це змусило чоловіка звернутися до суду. Його позиція була чіткою: виплати є його заробітною платою як військового, навіть якщо тимчасово вони надходили родині.

Позиція матері

Жінка у суді особисто не з’являлася, перебуваючи за кордоном. Через адвоката вона пояснювала, що витратила кошти на житло, техніку та лікування, а також пропонувала врегулювати конфлікт мирно — виплачувати сину невеликі суми щомісяця.

Втім такі умови військового не влаштували.

Рішення суду

Після кількох місяців розгляду справи Рівненський районний суд ухвалив рішення на користь позивача. Суд постановив, що жінка має повернути сину майже 3,9 мільйона гривень. Сума була трохи зменшена через технічні помилки у розрахунках.

Це рішення вже називають показовим і потенційно прецедентним для подібних справ в Україні.

Чому справа важлива

Юристи звертають увагу на прогалини у законодавстві, які дозволяли виплачувати грошове забезпечення родичам військовополонених без чітко визначеного механізму подальшого розпорядження цими коштами.

Саме це, за словами експертів, і стало причиною конфлікту.

Очікується, що справа може мати продовження — сторона відповідача готує апеляцію. Водночас правники не виключають, що після цього рішення в Україні може з’явитися хвиля аналогічних позовів від військових.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що командир білоруського підрозділу спеціального призначення "1514" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Андрій Безсмертний заявив, що війна для України не завершиться навіть після перемоги.



