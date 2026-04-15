Мать потратила выплаты пленного сына: суд в Ровенской области принял резонансное решение

В Ровенской области развернулась одна из самых резонансных судебных историй последнего времени — вернувшийся из российского плена военный вынужден был судиться с собственной матерью из-за миллионных выплат.

Громкое дело в Ровенской области: военный отсудил у матери почти 4 млн гривен

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует ТСН.

22-летний военнослужащий по возвращении из плена узнал, что его денежное довольствие в течение почти трех лет получала мать. Общая сумма выплат составила около 4 миллионов гривен, однако, по словам мужчины, деньги ему возвращать отказались, объяснив, что они уже израсходованы .

Как возник конфликт

Военный находился в плену 35 месяцев и вернулся домой в 2025 году. После реабилитации он обратился в семью с просьбой вернуть деньги, однако получил отказ. Более того, по его словам, впоследствии он узнал, что его даже выписали из дома.

Это заставило мужчину обратиться в суд. Его позиция была четкой: выплаты являются его заработной платой как военного, даже если они временно поступали семье .

Позиция матери

Женщина в суде лично не появлялась, находясь за границей. Из-за адвоката она объясняла, что потратила средства на жилье, технику и лечение, а также предлагала мирно урегулировать конфликт — выплачивать сыну небольшие суммы ежемесячно.

Впрочем, такие условия военного не устроили.

Решение суда

После нескольких месяцев рассмотрения дела Ровенский районный суд принял решение в пользу истца. Суд постановил, что женщина должна вернуть сыну около 3,9 миллиона гривен. Сумма была несколько уменьшена из-за технических ошибок в расчетах.

Это решение уже называют показательным и потенциально прецедентным для подобных дел в Украине .

Почему дело важно

Юристы обращают внимание на пробелы в законодательстве, позволявшие выплачивать денежное довольствие родственникам военнопленных без четко определенного механизма дальнейшего распоряжения этими средствами.

Именно это, по словам экспертов, и послужило причиной конфликта.

Ожидается, что дело может иметь продолжение – сторона ответчика готовит апелляцию. В то же время юристы не исключают, что после этого решения в Украине может появиться волна аналогичных исков от военных .

