Малолітні підлітки зґвалтували 46-річну жінку: що їм загрожує

Мукачівський суд виніс вироки у справі щодо групи підлітків, яких обвинувачували у зґвалтуванні та повторному грабежі, скоєних за попередньою змовою та в умовах воєнного стану. Прокурори Мукачівської окружної прокуратури під керівництвом Юрія Домніцького довели вину трьох підлітків у вчиненні тяжких злочинів — групового зґвалтування та насильницького грабежу.

Групове зґвалтування та пограбування жінки

Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі. Третій підсудний, який раніше вже мав судимість, отримав сім років і два місяці ув’язнення. Щодо четвертого учасника, який ще не досяг віку кримінальної відповідальності, матеріали передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.

За даними слідства, уночі 46-річна жінка поверталася додому, коли група підлітків запропонувала їй "допомогу". Під приводом супроводу до таксі вони завели її в безлюдне місце, відібрали прикраси та готівку, після чого зґвалтували.

Зловмисників затримали 23 липня 2025 року, а вже у вересні обвинувальний акт передали до суду. Досудове розслідування проводили слідчі Мукачівського районного управління поліції, процесуальне керівництво здійснювала окружна прокуратура.



