Малолетние подростки изнасиловали 46-летнюю женщину: что им грозит
Малолетние подростки изнасиловали 46-летнюю женщину: что им грозит

В Мукачево суд объявил приговоры подросткам, которые изнасиловали и ограбили женщину: трем — от 7 до 7 лет и 2 месяцев заключения

9 декабря 2025, 22:01
Автор:
Ткачова Марія

Мукачевский суд вынес приговоры по делу о группе подростков, обвиняемых в изнасиловании и повторном грабеже, совершенных по предварительному сговору и в условиях военного положения. Прокуроры Мукачевской окружной прокуратуры под руководством Юрия Домницкого доказали вину трех подростков в совершении тяжких преступлений — группового изнасилования и насильственного грабежа.

Групповое изнасилование и воровство женщины

Суд назначил двум обвиняемым наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы. Третий подсудимый, ранее уже имевший судимость, получил семь лет и два месяца заключения. В отношении четвертого участника, еще не достигшего возраста уголовной ответственности, материалы переданы в суд для решения вопроса о помещении его в специализированное учреждение.

По данным следствия, ночью 46-летняя женщина возвращалась домой, когда группа подростков предложила ей "помощь". Под предлогом сопровождения такси они завели ее в безлюдное место, отобрали украшения и наличные деньги, после чего изнасиловали.

Злоумышленников задержали 23 июля 2025, а уже в сентябре обвинительный акт передали в суд. Досудебное расследование проводили следователи Мукачевского районного управления полиции, процессуальное руководство осуществляла окружная прокуратура.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Великобритании официально сообщило о смерти одного из своих военнослужащих, который находился в Украине в рамках программы оборонного сотрудничества и технической поддержки. Как отметили в ведомстве, трагедия произошла в результате несчастного случая — инцидент не был связан с боевыми действиями и произошел на значительном расстоянии от линии фронта.



Источник: https://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=406774
