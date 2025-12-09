Малолетние подростки изнасиловали 46-летнюю женщину: что им грозит

Мукачевский суд вынес приговоры по делу о группе подростков, обвиняемых в изнасиловании и повторном грабеже, совершенных по предварительному сговору и в условиях военного положения. Прокуроры Мукачевской окружной прокуратуры под руководством Юрия Домницкого доказали вину трех подростков в совершении тяжких преступлений — группового изнасилования и насильственного грабежа.

Групповое изнасилование и воровство женщины

Суд назначил двум обвиняемым наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы. Третий подсудимый, ранее уже имевший судимость, получил семь лет и два месяца заключения. В отношении четвертого участника, еще не достигшего возраста уголовной ответственности, материалы переданы в суд для решения вопроса о помещении его в специализированное учреждение.

По данным следствия, ночью 46-летняя женщина возвращалась домой, когда группа подростков предложила ей "помощь". Под предлогом сопровождения такси они завели ее в безлюдное место, отобрали украшения и наличные деньги, после чего изнасиловали.

Злоумышленников задержали 23 июля 2025, а уже в сентябре обвинительный акт передали в суд. Досудебное расследование проводили следователи Мукачевского районного управления полиции, процессуальное руководство осуществляла окружная прокуратура.



