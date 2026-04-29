Любов і страх як зброя – у Сумах викрили шахрайський кол-центр, який виманював гроші у підлітків і військових

У Сумах правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, організовану у форматі підпільного кол-центру. Зловмисники діяли цілеспрямовано – їхніми жертвами ставали підлітки та українські військові.

У Сумах викрили шахрайський кол-центр – жертвами ставали підлітки та військові

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба безпеки України.

Як працювала схема з підлітками

За даними слідства, організатори використовували психологічний тиск і маніпуляції.

Шахраї створювали фейкові акаунти "дівчат" у Telegram і знайомилися з підлітками, після чого домовлялися про зустрічі. Коли жертва приходила у визначене місце, її змушували зробити селфі з геолокацією.

Далі починався другий етап – залякування.

Потерпілому надсилали відео, де невідома особа у формі армії РФ погрожувала завдати удару по переданих координатах. Після цього шахраї вже від імені "українських правоохоронців" телефонували і вимагали гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю за "держзраду".

Готівку або коштовності вони отримували через таксі.

Як обманювали військових

Окрема схема була спрямована проти військовослужбовців.

Зловмисники знайомилися з ними у соцмережах, видаючи себе за жінок. Після тривалого спілкування входили в довіру і просили фінансову допомогу – нібито на лікування або навчання.

Після отримання коштів шахраї зникали: блокували контакти та видаляли переписку.

Що знайшли під час обшуків

Під час спецоперації правоохоронці затримали чотирьох організаторів.

У їхньому "офісі" та за місцями проживання вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, а також готівку та ювелірні вироби, отримані злочинним шляхом.

Ці докази підтверджують масштаб і системність діяльності угруповання.

Яке покарання загрожує

Фігурантам уже повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Наразі їх узяли під варту.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому це небезпечно

Ця справа демонструє новий рівень шахрайства, де використовуються не лише стандартні методи обману, а й складні психологічні сценарії.

Комбінація страху, довіри та маніпуляцій дозволяла злочинцям швидко отримувати гроші від жертв.

