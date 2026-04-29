Любовь и страх как оружие – в Сумах разоблачили мошеннический колл-центр, который выманивал деньги у подростков и военных

В Сумах правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, организованную в формате подпольного колл-центра. Злоумышленники действовали целенаправленно – их жертвами становились подростки и военные.

У Сумах викрили шахрайський кол-центр – жертвами ставали підлітки та військові

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба безопасности Украины.

Как работала схема с подростками

По данным следствия, организаторы использовали психологическое давление и манипуляции.

Мошенники создавали фейковые аккаунты "девушек" в Telegram и знакомились с подростками, после чего договаривались о встречах. Когда жертва приходила в определенное место, ее заставляли совершить селфи с геолокацией.

Далее начинался второй этап – устрашение.

Пострадавшему присылали видео, где неизвестный в форме армии РФ грозился нанести удар по переданным координатам. После этого мошенники уже от имени "украинских правоохранителей" звонили по телефону и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью за "гос измену".

Наличные деньги или драгоценности они получали через такси.

Как обманывали военных

Отдельная схема была направлена против военнослужащих.

Злоумышленники знакомились с ними в соцсетях, выдавая себя за женщин. После длительного общения входили в доверие и просили финансовую помощь – якобы для лечения или обучения.

После получения средств мошенники исчезали: блокировали контакты и удаляли переписку.

Что нашли во время обысков

В ходе спецоперации правоохранители задержали четырех организаторов.

В их "офисе" и местах проживания изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, а также наличные и ювелирные изделия, полученные преступным путем.

Эти подтверждения подтверждают масштаб и системность деятельности группировки.

Какое наказание грозит

Фигурантам уже сообщили о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

В настоящее время их взяли под стражу.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Почему это опасно

Это дело демонстрирует новый уровень мошенничества, где используются не только стандартные методы обмана, но и психологические сложные сценарии.

Комбинация страха, доверия и манипуляций позволяла преступникам быстро получать деньги от жертв.

