69-річний чоловік навів рушницю на невістку та онука — правоохоронець без вагань став між ними й кулею
commentss НОВИНИ Всі новини

69-річний чоловік навів рушницю на невістку та онука — правоохоронець без вагань став між ними й кулею

У Луцьку поліцейський закрив собою жінку й дитину від пострілу родича: бронежилет врятував життя.

16 січня 2026, 19:19
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Луцьку поліцейський прикрив собою жінку та малолітню дитину під час збройного нападу, який влаштував їхній родич. Інцидент стався 14 січня у квартирі на вулиці Наливайка, повідомляє Національна поліція.

69-річний чоловік навів рушницю на невістку та онука — правоохоронець без вагань став між ними й кулею

Постріл у квартирі: як у Луцьку поліцейський ціною власного ризику врятував дитину

До правоохоронців звернулася жінка із заявою про домашній конфлікт. За її словами, 69-річний свекор поводився агресивно та погрожував виселенням. У помешканні вона перебувала разом із маленьким сином і побоювалася за їхню безпеку.

На виклик оперативно прибули поліцейські сектору протидії домашньому насильству — Богдан і Владислав. Під час профілактичної бесіди чоловік начебто заспокоївся, однак несподівано вийшов до іншої кімнати, звідки повернувся з мисливською рушницею. Він навів зброю просто на невістку та онука.

Реакція була миттєвою. Поліцейський Богдан кинувся вперед і закрив собою жінку з дитиною. У цей момент нападник вистрілив. Дріб влучив у бронежилет правоохоронця, що фактично врятувало йому життя.

"Я рятував дитину. Побачив, як він прицілився, і не думав ні про що інше", — розповів поліцейський.

Нападника затримали на місці, рушницю вилучили. Поліцейського оглянули медики — він зазнав легких тілесних ушкоджень. Загрози життю жінки, дитини та правоохоронців немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Читайте також в "Коментарях", що в Тернополі молода жінка залишила немоля в під'їзді. 



