69-летний мужчина привел ружье на невестку и внука — страж без колебаний стал между ними и пулей

В Луцке полицейский прикрыл собой женщину и малолетнего ребенка во время нападения, которое устроил их родственник. Инцидент произошел 14 января в квартире по улице Наливайко, сообщает Национальная полиция.

Выстрел в квартире: как в Луцке полицейский ценой собственного риска спас ребенка

К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о домашнем конфликте. По ее словам, 69-летний свекор вел себя агрессивно и угрожал выселением. В доме она находилась вместе с маленьким сыном и опасалась за их безопасность.

По вызову оперативно прибыли полицейские сектора противодействия домашнему насилию — Богдан и Владислав. Во время профилактической беседы мужчина вроде бы успокоился, однако неожиданно вышел в другую комнату, откуда вернулся с охотничьим ружьем. Он привел оружие прямо на невестку и внука.

Реакция была мгновенной. Полицейский Богдан бросился вперед и закрыл женщину с ребенком. В этот момент нападающий выстрелил. Дробь попала в бронежилет правоохранителя, что фактически спасло ему жизнь.

"Я спасал ребенка. Увидел, как он прицелился, и не думал ни о чем другом", – рассказал полицейский.

Нападавшего задержали на месте, ружье изъяли. Полицейского осмотрели медики — он получил легкие телесные повреждения. Угрозы жизни женщины, ребенка и правоохранителей нет.

Следователи открыли уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

