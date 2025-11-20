57 фалоімітаторів, батоги, кляпи та інші секс-іграшки: в Одесі викрили групу вебкам-моделей

Рубрики
14 листопада в Одесі Приморський районний суд ухвалив рішення у справі групи вебкам-моделей. П’ять жінок отримали умовні терміни за виготовлення та поширення порнографічного контенту, а також мають знищити свій "професійний інвентар", який складається з десятків фалоімітаторів та інших секс-іграшок.
В Одесі засудили групу вебкам-моделей. Фото з відкритих джерел
У кримінальній справі йдеться, що жінки працювали з використанням комп’ютерної техніки та вебкамер, транслюючи відвертий контент у режимі реального часу. У судовому рішенні зазначається, що така діяльність суперечить Закону України "Про захист суспільної моралі" та формує викривлене уявлення про інтимні стосунки. Слідство встановило, що моделі демонстрували сцени сексуального характеру з метою отримання прибутку.
За рішенням суду затримані працівниці секс-індустрії отримали умовний термін та мають знищити інтимний інвентар. Під час обшуків правоохоронні органи у жінок вилучили:
Усі обвинувачені визнали свою провину та заявили про готовність виконати рішення суду. Окрім умовного терміну, вони зобов’язані компенсувати державі витрати на проведення експертиз у сумі 5663 гривні 46 копійок.
