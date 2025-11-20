57 фалоімітаторів, батоги, кляпи та інші секс-іграшки: в Одесі викрили групу вебкам-моделей

14 листопада в Одесі Приморський районний суд ухвалив рішення у справі групи вебкам-моделей. П’ять жінок отримали умовні терміни за виготовлення та поширення порнографічного контенту, а також мають знищити свій "професійний інвентар", який складається з десятків фалоімітаторів та інших секс-іграшок.

В Одесі засудили групу вебкам-моделей. Фото з відкритих джерел

У кримінальній справі йдеться, що жінки працювали з використанням комп’ютерної техніки та вебкамер, транслюючи відвертий контент у режимі реального часу. У судовому рішенні зазначається, що така діяльність суперечить Закону України "Про захист суспільної моралі" та формує викривлене уявлення про інтимні стосунки. Слідство встановило, що моделі демонстрували сцени сексуального характеру з метою отримання прибутку.

"Здійснила виготовлення відеопродукції порнографічного характеру, демонструючи сцени сексуального характеру, крупним планом свої статеві органи, мастурбуючи, імітувавши статевий акт, шляхом відтворення в режимі реального часу", — йдеться у справі про діяльність вебкам-моделі.

За рішенням суду затримані працівниці секс-індустрії отримали умовний термін та мають знищити інтимний інвентар. Під час обшуків правоохоронні органи у жінок вилучили:

- 57 фалоімітаторів;

- 20 пристроїв для інтимних ігор;

- 5 батогів;

- 2 кляпи;

- 2 шкіряні маски.

Усі обвинувачені визнали свою провину та заявили про готовність виконати рішення суду. Окрім умовного терміну, вони зобов’язані компенсувати державі витрати на проведення експертиз у сумі 5663 гривні 46 копійок.

