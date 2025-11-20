57 фаллоимитаторов, плети, кляпы и другие секс-игрушки: в Одессе разоблачили группу вебкам-моделей

14 ноября в Одессе Приморский районный суд принял решение по делу группы вебкам-моделей. Пять женщин получили условные сроки за изготовление и распространение порнографического контента, а также должны уничтожить свой "профессиональный инвентарь", состоящий из десятков фаллоимитаторов и других секс-игрушек.

В Одессе осудили группу вебкам-моделей. Фото из открытых источников

В уголовном деле говорится, что женщины работали с использованием компьютерной техники и вебкамер, транслируя откровенный контент в режиме реального времени. В судебном решении отмечается, что такая деятельность противоречит Закону Украины "О защите общественной морали" и формирует искаженное представление об интимных отношениях. Следствие установило, что модели демонстрировали сцены сексуального характера с целью извлечения прибыли.

"Сделала изготовление видеопродукции порнографического характера, демонстрируя сцены сексуального характера, крупным планом свои половые органы, мастурбируя, имитируя половой акт путем воспроизведения в режиме реального времени", — говорится в деле о деятельности вебкам-модели.

По решению суда задержанные сотрудницы секс-индустрии получили условный срок и должны уничтожить интимный инвентарь. Во время обысков правоохранительные органы у женщин изъяли:

— 57 фаллоимитаторов;

— 20 устройств для интимных игр;

— 5 плетей;

— 2 кляпа;

— 2 кожаные маски.

Все обвиняемые признали свою вину и заявили о готовности выполнить решение суда. Кроме условного срока они обязаны компенсировать государству расходы на проведение экспертиз в сумме 5663 гривны 46 копеек.

